波音787夢想型客機 傳每架有900螺絲未扭緊

美國飛機生產商波音安全問題不斷，周四再有知情人士披露，波音廠房內部分787夢想型飛機，每架機身都有超過900顆螺絲未正確扭緊，可能要重新安裝。波音同日證實正調查有關問題，強調不影響現役飛機飛行，對新機交貨影響有限。美國聯邦航空局（FAA）局長惠特克將於當地時間周五視察涉事波音工廠，聽取現場人員意見。

英國傳媒報道，有缺陷的飛機來自南卡羅萊納州波音787工廠，該工廠負責把787外殼的輕質碳纖維複合材料蒙皮，連接至機身骨架縱樑。問題在於機身上螺絲時，螺栓是從螺絲釘頭一側被扭緊，而非螺絲帽一側。問題螺絲平均分布在787機身中部兩側，波音目前不擔心飛行安全問題，但正努力了解問題起因，並將在調查結束後決定有關機身是否需要重新安裝。