朝空飄垃圾氣球 散布韓全國778處

韓議員倡檢視投放傳單措施 免陷惡性循環 南韓國會行政安全委員會所屬議員楊富男昨日披露一份資料，當中顯示從上月28日至周一，全境共778處發現北韓飄來的垃圾氣球。他認為，如對因向朝散布傳單引發北韓空投垃圾氣球的惡性循環置之不理，將進一步危及國民生命安全，呼籲政府積極研究針對對朝散布傳單的行政措施。

資料顯示，上月28日至29日第一次共在78處發現北韓空飄氣球，本月1日至2日第二次共354處，上周六至周一的第三和第四次共346處。按地區分布來看，首爾市、京畿道、仁川市和江原道地區在北韓先後四次空飄氣球時，均觀測到有氣球降落，忠清道、全羅北道、慶尚北道等地也觀測到相關氣球。

據推測，北韓期間共投放逾1,600個氣球，對南韓車輛、住宅、商業建築和塑料大棚等造成不同程度破壞。警方接報後立即進行現場保護，並由軍方負責收集氣球，再移交給相關機構精密分析。北韓曾於2016年1月至5月、7月和10月，2017年2月以及2018年1月和3月對韓空飄氣球，相較之下今年在短時間內集中空飄氣球，受影響範圍也更廣泛。

韓調查指半數脫北者曾行賄 另外，南韓統一部長官金暎浩昨日表示，統一部曾於2013至2023年，對6,351名脫北者進行面對面深入調查，了解北韓真實的經濟、社會情況。估計北韓共有約700萬部手機，民眾利用手機進行資訊溝通並觀看韓劇。50%以上的脫北者曾有過行賄經歷，說明北韓正處於結構性腐敗當中。

金暎浩表示，在市場化、資訊化的影響下，北韓居民的思維方式正由集體主義轉變為個人主義，認為自己和家人的生活比政權更重要，對體制的不信任似乎也逐漸加深。北韓近期推行的「去統一」政策是消除民眾對韓憧憬以維繫政權的權宜之計。本報綜合報道