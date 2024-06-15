英制裁5中國實體 華提交涉

【本報綜合報道】英國政府周四宣稱為打擊普京的戰爭機器，將對多國實施50項新制裁，其中包括5間中國實體。中國駐英國大使館發言人表示，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，中方堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

中方重申烏問題上勸和促談

發言人指，在烏克蘭問題上，中國的立場是勸和促談，堅定不移，一以貫之；為此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。