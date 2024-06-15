美記者遭俄控間諜罪將送審

格爾什科維奇

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦檢察總長辦公室周四正式批准以涉嫌間諜罪，起訴美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇，一旦罪名成立最多監禁20年。格爾什科維奇成為自上世紀冷戰時代以來，首名在俄被捕和控以間諜罪的美國記者。格爾什科維奇、美國政府和《華爾街日報》否認指控。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）認為，32歲的格爾什科維奇根據美國中央情報局（CIA）指示，收集俄羅斯一間坦克工廠的機密資料。格爾什科維奇去年3月在葉卡捷琳堡落網，羈押於莫斯科列福爾托沃監獄，審前拘留期多次延長。美國總統人質事務特使卡斯滕斯（Roger Carstens）估計，格爾什科維奇月底前會移送至葉卡捷琳堡羈押和受審。

美斥俄虛假指控 美國國務院發言人米勒周四指摘俄羅斯政府提出虛假指控，格爾什科維奇無罪，他不應被捕，應立即獲釋。美國將繼續爭取在俄被拘的格爾什科維奇、前海軍陸戰隊隊員韋倫（Paul Whelan）獲釋，並指美方數月前已向俄方提出實質條件，但拒絕公開有關細節。