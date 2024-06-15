微軟受中俄朝伊黑客攻擊 被斥失職
【本報綜合報道】美國科技公司微軟總裁施博德周四指，微軟正面對中國、俄羅斯、北韓、伊朗黑客攻擊，黑客正變得更強大、更具侵略性，攻擊密度超乎尋常。民主黨眾議員指摘微軟未能發現黑客攻擊屬失職。
施博德周四出席眾議院國土安全委員會小組聽證會，就微軟去年受中國黑客攻擊、洩漏6萬封美國國務院電郵，以及今年受俄羅斯黑客攻擊、洩漏高級職員電郵作證。施博德認同國土安全部長馬約爾卡斯報告抨擊微軟，在中國黑客事件上缺乏透明度、事件可避免，微軟為此承擔責任。他透露微軟1.5%收入來自中國，正努力縮減當地工程業務。
美議員：微軟不能自滿
微軟業務佔美國聯邦資訊科技預算3%，民主黨籍眾議員湯普森（Bennie Thompson）指摘，雖然微軟是聯邦政府最重要技術和安全合作夥伴之一，但不能為此自滿或干擾政府監督。對於美國國務院先於微軟發現黑客攻擊，施博德辯稱微軟不可能看到一切，湯普森反駁稱，那就是政府付錢給微軟的目的。
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