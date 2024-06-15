微軟受中俄朝伊黑客攻擊 被斥失職

施博德周四出席眾議院國土安全委員會小組聽證會，就微軟去年受中國黑客攻擊、洩漏6萬封美國國務院電郵，以及今年受俄羅斯黑客攻擊、洩漏高級職員電郵作證。施博德認同國土安全部長馬約爾卡斯報告抨擊微軟，在中國黑客事件上缺乏透明度、事件可避免，微軟為此承擔責任。他透露微軟1.5%收入來自中國，正努力縮減當地工程業務。