烏和平峰會前夕 華推動替代方案

【本報綜合報道】烏克蘭問題和平峰會本周末在瑞士舉行，討論由烏方提出、要求俄羅斯全面撤軍的和平方案。英國傳媒周四報道，缺席峰會的中國正游說各國政府支持其替代方案，由俄烏雙方參與討論，更指已獲多個發展中國家支持。烏克蘭總統澤連斯基同日指，如果北京有其他看法，大可準備替代方案。

90國及組織報名赴瑞士和會 中國與巴西上月共同發布6點和平共識，呼籲召開國際和平會議，在俄羅斯和烏克蘭都承認的適當時間舉行，各方平等參與，公平討論所有方案。外交官指，中國近期通過與到訪外國政要會面、通電和在通訊平台向外國使團留言，游說西方國家支持中國版和平方案。外交官形容是針對瑞士和會的「暗中杯葛」，不過中國未公開批評瑞士和會，也未直接要求各國缺席或投棄權票。目前有90個國家和組織報名參加瑞士和會，比澤連斯基本月初公布的107個減少。中國早前表明缺席和會後，澤連斯基指摘北京幫助俄羅斯破壞會議。

被問到中國不參加和會等問題，中國外交部發言人林劍昨日回應，中方歡迎和支持一切有利於實現和平的努力，在瑞士和會問題上的立場公平、公正、公開。中方亦一直就辦會問題與包括瑞士、烏克蘭在內的有關各方保持密切溝通，鼓勵會議邀請各方平等參與，公平討論所有方案。林劍強調，中巴6點共識已得到逾100國積極回應，反映國際社會普遍期待，是當今世界最大公約數，歡迎更多國家支持並且加入。