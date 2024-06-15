美烏簽安全協議10年 普京即提停火條件

促烏從4地區撤兵 棄入北約換和平 美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基，周四在意大利出席七大工業國集團（G7）峰會期間，簽署一項為期10年的安全協議，美方承諾會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭，並協助烏克蘭更接近成為北約成員國。俄羅斯總統普京翌日提出烏克蘭停火及談判條件，包括要求基輔從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱等4個地區撤軍，以及放棄加入北約。

根據協議，若烏克蘭遭到武裝襲擊，美國和烏克蘭將在24小時內舉行會議，討論應對措施。此外，美國將向烏克蘭提供一系列軍事援助和訓練，以對抗俄羅斯的入侵，並幫助烏克蘭針對俄羅斯所造成的損害索取賠償。不過，協議並不要求美國派遣軍隊保護烏克蘭。烏克蘭和日本同日亦簽署為期10年的安全協議。日本今年將向烏克蘭提供45億美元（約351億港元）援助，並在未來10年內繼續支持烏克蘭。

在簽署安全協議的記者會上，澤連斯基和拜登會見傳媒時，感謝拜登在簽署新的安全協議方面發揮的領導作用，又形容是烏克蘭自1991年獨立以來達成的最強而有力的協議。澤連斯基稱有關協議具歷史性，為烏克蘭可能成為北約成員國鋪橋樑。拜登就重申，美方不支持烏克蘭使用更遠程武器攻擊俄羅斯內陸地區，強調這個立場沒有改變。

美：華供製武技術同屬撐俄 澤連斯基稱，獲中國領導人保證不會向俄羅斯出售武器，烏克蘭將以此判斷對方是否值得尊敬。他又指，若烏克蘭政府和中國在和平問題上意見一致，雙方就可以對話。不過，澤連斯基沒有說明兩人何時通電話，而上次他和中國領導人公開通電話已是去年4月。拜登則認為，中國即使沒直接向俄羅斯供應武器，但若有提供製造武器的能力和科技，亦等同是協助對方。

另一方面，普京昨日談及俄烏談判及停火相關問題時指，俄方隨時樂意就烏克蘭問題進行談判。但談判的前提條件是烏軍從有關地區撤軍；烏克蘭撤軍後俄方將立即停火，隨後雙方開啟談判，包括有關烏克蘭不加入北約問題。普京補充，烏克蘭應當獨立作出決定。他指，俄羅斯再次提出真正的和平建議，但若果西方和烏方拒絕，他們將對流血事件負責。普京警告，隨着戰場局勢變化，今後的和談條件也會發生變化。普京最後強調，烏克蘭的中立、不結盟和無核地位，以及烏克蘭的非軍事化和非納粹化，仍是俄羅斯的原則立場。

北約目前有32個成員國，根據《北大西洋公約》第5條，對歐洲或北美北約成員國的任何攻擊都應被視為對所有成員國的攻擊，其他北約成員國必須作出即時反應。澤連斯基一直在爭取烏克蘭加入北約，但是北約盟國還沒有做出最後決定。有英媒表示，美國和烏克蘭簽署的協議可以被視為烏克蘭最終得以加入北約的先兆。本報綜合報道

普京 美方向烏軍提供M142高機動多管火箭系統。 俄方提出停火條件，要求烏克蘭須放棄入北約。