山東濟南辦海右人才日吸落戶

冀常住人口突破千萬

作為山東最大城市，青島常住人口於2020年首次突破千萬，達到1,007.2萬人。相比之下，濟南人口何時突破千萬成為發展過程中面臨的一個非常緊迫問題。從近3年的常住人口增量來看，濟南的人口增勢正一步步放緩，2021年常住人口成長9.2萬人、2022年成長7.9萬人，到了2023年增量已減至2.2萬人。依照山東的規劃，到2025年濟南常住人口總量預期在1,000萬人左右，考慮到去年常住人口為943.7萬人，濟南2.2萬人的增量，仍不足以支撐其完成預定目標。