山東濟南辦海右人才日吸落戶
【本報綜合報道】山東省會濟南周三推出首個「海右人才日」，希望吸引更多人落戶，向常住人口突破1,000萬的目標衝刺。
冀常住人口突破千萬
作為山東最大城市，青島常住人口於2020年首次突破千萬，達到1,007.2萬人。相比之下，濟南人口何時突破千萬成為發展過程中面臨的一個非常緊迫問題。從近3年的常住人口增量來看，濟南的人口增勢正一步步放緩，2021年常住人口成長9.2萬人、2022年成長7.9萬人，到了2023年增量已減至2.2萬人。依照山東的規劃，到2025年濟南常住人口總量預期在1,000萬人左右，考慮到去年常住人口為943.7萬人，濟南2.2萬人的增量，仍不足以支撐其完成預定目標。
對於省外人口流入不多的原因，有專家指一定程度上說明山東以傳統製造業主導的產業結構，就業崗位和薪資水準對省外勞動力吸引力相對不足。另有學者認為，要當好全省發展龍頭，濟南還須更進一步，過度聚焦末端的人才招引，且強調資金獎補的支持方式是難以為繼的。
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