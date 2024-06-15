離岸博彩園區拘中國人 華斥菲趁機抹黑

【本報綜合報道】菲律賓周四宣布，近日打擊非法離岸博彩園區，抓捕大批疑犯，包括一些中國公民。約有250至300間離岸博彩公司在沒許可證下在當地經營，部分由中國公司經營。中國駐菲使館昨日回應指，中國政府嚴厲打擊中國公民出境從事賭博業，包括離岸博彩等網絡賭博，堅決反對借離岸博彩問題對中方進行的任何不實指控和污衊抹黑。

中國駐菲使館發言人表示，大量事實表明，菲離岸博彩業滋生綁架勒索、販賣人口甚至故意殺人等嚴重犯罪，嚴重損害菲利益和形象，嚴重破壞中國人利益和形象，也嚴重危害中菲關係。中菲執法部門近年保持密切溝通合作，多次聯合開展打擊跨境賭博、電訊網絡詐騙等行動，2018年以來累計遣返近3,000名涉案中國公民。中方過去一年協助菲方取締了5個離岸博彩園區，共遣返近千名中國公民。

中方：涉案公民多為受害者 發言人指出，絕大多數涉案中國公民是菲離岸博彩的受害者，中國政府有責任保護中國公民合法權益；呼籲菲方早日全面禁止離岸博彩業，從根源上徹底解決這一社會頑疾。