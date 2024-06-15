逾10人訛傳大熊貓受虐 中心報警

【本報綜合報道】中國大熊貓保護研究中心昨日公布，連日來有逾10人在四川都江堰基地、神樹坪基地，傳播大熊貓被虐待等不實訊息，分派扇子等物料並故意倒地誤導不知情公眾，擴散不實資訊抹黑大熊貓飼養管理、科研合作及保護工作。該中心已就事件報警求助，涉事者將被列入終身禁止進入熊貓中心各基地參觀名單。

涉事者終身禁入基地 該中心批評，上述涉事者的行為嚴重擾亂遊覽秩序，干擾中心正常運作，抹黑中心形象。部分人更在園區尾隨、跟拍、辱罵熊貓專家，將其肖像上傳至網絡製造網暴事件，對專家造成嚴重身心傷害，並已影響到他們正常生活和工作。中心強調對干擾正常工作、騷擾中心工作人員、在各基地傳播不實訊息、違規直播的人員，都將列入終身禁入參觀名單。

去年曾傳出美國史密森尼國家動物園虐待中國旅居大熊貓和做違規實驗，大熊貓中心強調已多次就國際合作情況說明和闢謠，其中虐待大熊貓、拿大熊貓進行「黑實驗」、做育種/同源基因研究等訊息，均為網民臆測和杜撰。