水庫增下洩流量 助河南山東應急

【本報綜合報道】水利部黃河水利委員會周三指，上月以來黃河流域部分地區降水偏少，加上近期高溫天氣，一些地區出現待播耕地缺墒和已播作物受旱情況。黃委會決定把小浪底水庫下洩流量加大至1,000立方米每秒，支持下游河南、山東兩省應急抗旱。

高溫少雨預計維持10日 預計未來10天仍將維持高溫少雨天氣，乾旱可能持續或進一步發展。經研究決定，黃委會針對甘肅、山西、陝西、河南和山東省啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。同時，黃委會向各相關單位發出通知，要求密切監測雨情、水情、旱情發展變化，嚴格依照乾旱防禦Ⅳ級應急響應要求，報送旱情資訊及抗旱工作動態，科學調度水利工程，強化各項抗旱措施，全力確保群眾飲水安全，並努力保障農業灌溉和畜牧業用水，最大程度減輕乾旱影響和損失。國家防汛抗旱總指揮部派出兩個工作組，分赴河南、山東協助指導抗旱工作。

國家防總辦公室、應急管理部組織氣象、水利、農業農村等部門聯合會商，視訊調度河北、山西、安徽、山東、河南、陝西等重點省份，研判重點地區旱情發展態勢，部署抗旱減災工作。目前全國旱情整體較常年同期偏輕，乾旱地區相對集中，華北、黃淮等地夏收多數過半，夏種正在開展，水庫蓄水較常年同期偏多一至四成，城鄉供水有保障，糧食生產區以井灌及河庫灌溉為主，多數灌溉條件較好，受旱地區旱情整體可控。