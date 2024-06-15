狂風雷雨交集 深圳4預警齊發

極端天氣 高溫大霧暴雨強對流襲多地 中央氣象台昨日發布高溫、暴雨和大霧黃色預警，及強對流天氣藍色預警。水利部和中國氣象局周四傍晚聯合發布今年首個橙色山洪災害氣象預警，預計至昨晚在廣西北部等地部分地區發生山洪災害可能性大。其他地區也可能因局部短時強降水引發山洪災害，各地需做好即時監測、防汛預警和疏散避險等防範工作。

中央氣象台預測，新疆、陝西、山西、河北、山東、河南等地，昨日有35至36℃高溫天氣，其中新疆南疆盆地和吐魯番盆地、陝西關中、重慶東北部等地最高氣溫達37至39℃，局部地區可達40℃以上。惟在江西、浙江、雲南、廣西、廣東等地，預計昨日和今日將有大雨到暴雨，江西東部、福建西北部、廣西東北部等地有大暴雨，降雨量可達100至200毫米。廣東深圳南山區和寶安區等地昨日發布暴雨橙色預警，全市進入暴雨防禦狀態，全市另發布黃色暴雨、黃色雷雨大風和雷電預警信號。

山東冰雹砸毀蜜桃收成 氣象部門另預測黃海東北部海域、黃海中部及南部海域等，周四有能見度不到一公里的大霧。在黑龍江南部、山西東南部、廣西東北部、廣東西北部等地，周四出現8級以上雷暴大風或冰雹天氣。山東臨沂市蒙陰縣周三突降冰雹，當地好幾個鄉鎮桃農種植的蜜桃被大面積砸爛，農民見狀欲哭無淚。遼寧錦州北站火車站廣場周四有兩名旅客在雷雨中撐傘行走，遭落雷擊中，事後被送院搶救，目前並無生命危險。本報綜合報道