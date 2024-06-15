涉密人員網洩身份 遭境外間諜策反

【本報綜合報道】內地一名涉密人員因在網絡社交媒體平台洩露身份，遭境外間諜情報機關人員攀拉策反。國家安全部昨日發文呼籲，規範網絡社交媒體平台內容發布行為，強調是履行保密義務的要求，也是加強自我保護的需要。

金錢誘惑賣機密

案情指，趙×在某涉密單位工作，喜歡在辦公場所自拍並上傳至社交媒體平台，還時常在與網民的互動中透露自己的工作單位。後來有一名網民對趙×的工作表現出濃厚興趣，經常打探其具體工作內容，並表示可出高價「購買」其單位的內部資料，並提出最好能提供涉密材料。趙×雖然已意識到對方可能是境外間諜情報機關人員，但在金錢誘惑下還是越過紅線，出賣大量單位內部涉密文件，目前已被國家安全機關依法審查，將面臨法律制裁。