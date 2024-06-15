中國航太先驅 92歲王永志逝世

【本報綜合報道】中國工程院官網「已故院士名單」周四顯示，工程院機械與運載工程學部院士王永志，已於周二逝世，享年92歲。王永志是工程院首批院士，有中國載人航天工程的開創者之稱。

王永志是航太技術專家，主要從事航太技術、火箭技術研究。他1932年11月出生於遼寧省昌圖縣，1949年加入中國共產黨，1952年考入清華大學航空系，1961年畢業於俄羅斯莫斯科航空學院導彈設計專業，1994年當選中國工程院院士。王永志曾任中國運載火箭技術研究院院長，航空航太工業部科技委副主任暨運載火箭系列總設計師、地地飛彈系列總設計師，中國載人航太工程總設計師，清華大學航太航空學院院長，中國載人航太工程高級顧問等職。

曾參與設計「神舟」系列 王永志長期致力於中國戰略導彈和運載火箭的整體設計與研發工作，參與並主持6個導彈型號、兩個運載火箭型號和「神舟」系列太空船的設計研製工作，於2003年獲國家最高科學技術獎。2010年5月4日，國際永久編號第46669號小行星命名為「王永志星」。