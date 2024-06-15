舞蹈培訓機構倒閉 拖欠客戶194萬
【本報綜合報道】北京一間兒童舞蹈培訓機構上月突然倒閉，未向200多位消費者退還剩餘課時費用，合計180餘萬元人民幣（約194萬港元），部分人報警求助。
控制人轉名失聯
公開資料顯示，涉事北京艾莎同學舞蹈培訓方莊店所屬公司「北京愛莎東方舞文化傳媒發展有限公司」目前的狀態是「存續」。實際控制人上月已從「王大鵬」變更為「孟慶俠」，但兩人都處於失聯狀態。消費者姚先生指出，他前年給孩子報名過北京艾莎同學方莊店的舞蹈培訓課程，見效果不錯，便在去年再購買了75個課時的「少兒舞蹈」課程。由於個人安排較多，後來他的孩子未去上課，加上前一年沒上完的課，共有80多個課時仍未使用。
張貼在機構大門的通知顯示，將竭盡所能讓所有學員得到順利安置並最大程度地確保所有學員的課時權益，並委託專人負責對接安置機構以及與各位家長溝通協商。通知下方附有負責人的聯絡方式，以及名為「轉課無憂」的小程式二維碼。姚先生稱，小程式並未給出明確的課時費用轉化為課時積分的標準，且轉課後的課時費也不對等，換一次課程可能需要兩個課時甚至更多課時，若想上完整課程，需要另外付錢。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：