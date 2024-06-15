舞蹈培訓機構倒閉 拖欠客戶194萬

控制人轉名失聯

公開資料顯示，涉事北京艾莎同學舞蹈培訓方莊店所屬公司「北京愛莎東方舞文化傳媒發展有限公司」目前的狀態是「存續」。實際控制人上月已從「王大鵬」變更為「孟慶俠」，但兩人都處於失聯狀態。消費者姚先生指出，他前年給孩子報名過北京艾莎同學方莊店的舞蹈培訓課程，見效果不錯，便在去年再購買了75個課時的「少兒舞蹈」課程。由於個人安排較多，後來他的孩子未去上課，加上前一年沒上完的課，共有80多個課時仍未使用。