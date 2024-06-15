深圳兩房企疑財困全體裁員 施工方追數維權

廣東省深圳市老牌地產公司中泓投資集團（深圳）有限公司（以下簡稱中泓投資）及深圳市瀅水房地產開發有限公司（以下簡稱瀅水房產）周二宣布解散旗下涉及龍華區天湖島花園項目全體員工，引來施工方人員前來維權。內媒昨天指出，有關舉動恐導致項目陷入停滯不前困境。

報道指，是次裁員事件涉及天湖島花園項目，開發商是鵬寶東物業發展有限公司，真正背後操盤企業卻是中泓投資及瀅水房產。在中泓投資及瀅水房產宣布裁員當天，另有在場內媒記者發現瀅水房產辦公大樓入口處貼滿大量通知，包括解散團隊通知等，部分文件無人簽收。

員工上月收到高於薪酬款項 除了員工紛紛感到無助及憤怒之外，記者亦發現施工方人員前來維權，要求解決欠款問題。一名受影響員工表示，他上月底曾收到公司發來一筆遠高於平常工資款項，當看到門口張貼裁員通知才驚覺，原來該筆金錢可能就是裁員經濟補償款項。

資料顯示，天湖島花園項目位於龍華區核心地段，總建築面積約20萬平方米，屬區內一線湖景純住宅。有員工估計，假如項目能夠正常銷售，或能夠支付各種欠款及費用。

針對上述事件，內媒提到一眾房企須審慎經營及合理規劃，政府部門同時應加強監管力度，期待相關部門能夠盡快介入調查，推動深圳地產市場健康發展。本報綜合報道