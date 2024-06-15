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北京再促美恪守不撐台獨承諾
中國國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛昨日在記者會上就台海問題表示，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉，敦促美方認清台獨分裂勢力的野心和危害，切實恪守不支持台獨的承諾。他亦就菲美合作軍演表示，中方主張國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞區域安全穩定。（綜合報道）
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