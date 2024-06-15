兩岸國際

北京再促美恪守不撐台獨承諾

中國國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛昨日在記者會上就台海問題表示，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉，敦促美方認清台獨分裂勢力的野心和危害，切實恪守不支持台獨的承諾。他亦就菲美合作軍演表示，中方主張國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞區域安全穩定。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc