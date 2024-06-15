6月15日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月15日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
謠傳奧運准「台灣」名義比賽
台灣台南市一名網民近日在Facebook發文，宣稱據國際奧委會的可靠消息，今年巴黎奧運會將允許台灣以「台灣」而不是「中華台北」的名義參加比賽。國際奧委會和台灣中華奧委會澄清，台灣運動員將以「中華台北」的名義參加巴黎奧運會。相關貼文目前已被Facebook屏蔽，列為虛假訊息。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240615-0615_00178_011/謠傳奧運准「台灣」名義比賽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc