謠傳奧運准「台灣」名義比賽

台灣台南市一名網民近日在Facebook發文，宣稱據國際奧委會的可靠消息，今年巴黎奧運會將允許台灣以「台灣」而不是「中華台北」的名義參加比賽。國際奧委會和台灣中華奧委會澄清，台灣運動員將以「中華台北」的名義參加巴黎奧運會。相關貼文目前已被Facebook屏蔽，列為虛假訊息。（綜合報道）