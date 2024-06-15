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國台辦主任晤美政客談台問題
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤周四在北京會見美國亞洲協會董事會共同主席桑頓。宋濤表示，當前中美雙方要共同落實好中美元首達成的重要共識，推動兩國關係沿穩定、健康、可持續的道路向前走；台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（綜合報道）
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