王毅晤印尼高層 強調戰略互信

王毅表示，多年來，以中印尼高級別對話合作機制為依托，保持緊密戰略溝通和協調，共同落實兩國元首重要共識，合力促進雙邊關係不斷提質升級，推動兩國命運共同體建設持續向前發展。他指明年是中印尼建交75周年，雙邊關係發展面臨着新的重要機遇，中方願同印尼一道，按照元首戰略引領，用好高級別對話合作機制這一平台，圍繞共建中印尼命運共同體主線，持續深化全方位戰略合作，打造發展中大國之間高水平戰略互信、多領域優勢互補、全方位協同發展的典範，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和全球繁榮穩定作出新貢獻。