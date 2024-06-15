耶倫：中國補貼產業 世界不接受

【本報綜合報道】美國財長耶倫周四在紐約經濟俱樂部發表演說，指中國的貿易政策可能會嚴重干擾中美建立健康經濟關係的努力，其過度集中的供應鏈對美國的就業和最近為建立綠色能源領域的投資構成威脅。她警告，中國大規模國家產業補貼的模式，對世界而言不可接受。

耶倫指出中國製造業企業虧損的比例、與其他經合組織國家相比的高儲蓄率，以及限制性的投資政策等問題。她提到，電動車及其電池以及太陽能設備的製造，是中國政府補貼驅動生產快速擴張的領域，美國政府正試圖在國內推廣這些領域。她強調，拒絕接受「脫鈎」對美國經濟大有好處的觀點，但只有在公平的競爭環境中，才能實現中美經濟關係的潛在益處。

未排除制裁華大型銀行 另有記者問及美國財政部會否對一間中國銀行實施二級制裁，因其處理協助俄羅斯戰爭生產的交易，違反美國對俄制裁。耶倫認為，中國最大的銀行對此類交易持謹慎態度，非常重視對應銀行關係，如美方看到系統性違規行為，不會說不願意制裁一間大型銀行。