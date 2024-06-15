賴清德：就職演說不涉挑釁

賴清德

【本報綜合報道】賴清德日前接受美國《時代雜誌》專訪，內容周四刊出。賴清德表示，他在就職演說中提到兩岸互不隸屬，說的是事實，而且這個事實他不是第一個說，蔡英文和馬英九任內也提過。他強調完全沒有挑釁的意思，呼籲兩岸共同承擔起區域和平穩定的責任。

賴清德在訪問中表示，中華人民共和國應正視中華民國的存在，也要拿出誠意和台灣民選合法政府交流合作。他認為，每一個議題都應互利互惠，好比台灣開放觀光客赴陸旅遊，大陸也應開放觀光客赴台旅遊，留學生問題亦然，兩岸交流合作應促進人民福祉，未來邁向和平共榮的目標。

他強調，穩定的大陸可成就安全的台灣，繁榮的台灣可帶動進步的大陸，在台海製造爭端國際不會接受，會團結確保主權不被侵犯。

馬英九指賴倡新兩國論 馬英九辦公室周四晚回應指，賴清德在就職演說與專訪內容，說的仍是「兩國」互不隸屬，也沒有提到《兩岸人民關係條例》，這就是「新兩國論」，呼籲他重申《兩岸人民關係條例》，並宣布兩岸不是兩個國家，如此兩岸才有真正的和平與尊嚴。

賴清德昨日出席高階文官開訓典禮時，未有回應記者相關提問。行政院長卓榮泰則表示，希望賴清德的善意，陸方能聽得到、看得到也做得到。