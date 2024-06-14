北約制俄勝與負 將是一場耐力賽

拉脫維亞首都里加日前舉行9個東歐北約成員國（被稱為B9，布加勒斯特9國的北約內部小組織）的峰會，這9個國家都是在東歐接壤或接近俄羅斯的國家，包括波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利、捷克、斯洛伐克以及波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）。

在會議中，羅馬尼亞、波蘭及拉脫維亞3國總統，批評中國、俄羅斯在北約及歐盟成員國中，「不斷施展惡意的威逼利誘分化政治動作、破壞國際關係的規則，以及衝擊北約、歐洲的利益和價值觀」。而北約秘書長斯托爾滕貝格在會上發言中，承諾北約會有軍力、資源、經濟能力、政治意志保衞任何成員國的安全。

是次會議商討如何藉着地利合作援助烏克蘭，並籌備7月在華盛頓舉行的北約峰會中，加快讓烏國加入北約。不過，這個小組織並非真誠團結，匈牙利和斯洛伐克兩國的元首都沒有出席，只派大使級人物作代表；有傳媒更聽到與會領袖聲言，大家或應考慮將匈牙利逐出北約。

西媒不斷妖魔化普京 拉脫維亞總統林克維奇斯於出席峰會前，曾公開發表令傳媒摸不着頭腦的言論，他認為如果俄羅斯在俄烏戰爭中獲勝，將會更野心勃勃進軍歐洲；但如果俄國戰敗，就更不會善罷甘休，仍會繼續策動新的侵略。這番說話的意思，不正正表示北約將永遠與俄羅斯戰鬥？和平如何能實現？

歐美愈來愈多軍政專家及學者，藉非主流傳媒批評西方主流傳媒不斷妖魔化普京政府的宣傳：普京希望回復帝俄及二戰後蘇聯的光輝和廣闊領土。普京一直否認並批評西方的謊言，而俄羅斯若佔領烏西，其實在管治上耗費不菲，遠不如讓烏西真正中立化。不少專家學者認為，普京政府擔心的是烏克蘭與北約結盟後，會有北約駐軍、基地及武器裝備，特別是核武，將全面威脅俄羅斯。

美、法、德容許烏克蘭以美製遠程武器襲擊俄國本土，以及F16戰機進入烏國，亦使莫斯科計劃輸出先進武器給「與西方敵對的國家」，勢令戰爭升級、全球關係更緊張、先進武器擴散。而最終的勝負，將視乎西方軍事及經濟支援烏國，以及俄羅斯依靠中國在背後支持，這場耐力賽誰能撐到最後。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻