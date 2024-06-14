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台小學畢業生完成挑戰「小鐵人」
6月踏入畢業季，台灣澎湖小學生要畢業，除了學業成績達標，更要展現十八般武藝。當地「風櫃國小」六年級學生周二遵從學校傳統，挑戰單車、路跑及直立板等小鐵人項目，翌日下午更首次到海岸浮潛種植珊瑚，為海洋生態出一分力。小學畢業生們完成挑戰後，至昨日才參加畢業典禮，在眾人祝福下邁入人生下一旅程。
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