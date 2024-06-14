日本AI手機APP可察貓異樣 助揪健康隱患

比對6000照片 準確率95% 據說貓咪會隱藏自己的痛苦，若非仔細觀察牠們的微妙表情，否則很難判斷其身體是否出現異常狀況。日本東京一名女子飼養的寵物貓咪年事已高，難免疾病纏身，因此希望了解牠的健康狀況，讓對方活得更長壽。女主人今年3月試用由日本大學和當地一間科技初創企業合作研發的人工智能（AI）手機APP，透過AI觀察貓咪微細表情，判斷牠們是否感到疼痛，讓牠們得到及時治療。

英媒昨日報道，57歲的單身婦女喜多方真弓（Mayumi Kitakata，音譯）與貓咪智（Chi）在東京市中心一間公寓相依相伴，牠現已年屆14歲，即相當於人類72歲。喜多方現時使用前述APP每天監察貓咪如廁活動，讀取對方表情，可諮詢獸醫的同時，亦能減少貓咪進出醫院次數，讓其可安享晚年。

用家憶愛寵早逝 感監察重要 喜多方20多歲起便飼養貓咪，其中棕色條紋公貓索蘭（Soran）約6年前患癌，年僅8歲便病逝。她現時憶述貓咪去世的情形仍感到十分自責，而當時獸醫也未能及時診斷出貓咪的病況，若能更早得到治療，可能會救回愛貓。

這個APP採用6,000張貓咪照片進行訓練，判斷貓咪痛苦表情準確率逾95%。研究人員預計隨着AI對更多貓咪臉孔進行掃描和訓練，相信其準確度將進一步提升。本報綜合報道