爆馬斯克性醜聞後遭解僱 8前員工提告

【本報綜合報道】美媒昨日報道，美國太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克曾與多名女員工發生性關係，包括一名實習生。另有前員工周三集體向SpaceX及馬斯克提告，稱公開對方在職場的性騷擾行為後，遭下令開除。

SpaceX女總裁指誤導敍述

報道訪問近50人並引述多個電郵、訊息及其他文件，指馬斯克曾與SpaceX一名比他小20多歲的女實習工程師約會，並發生性關係，分手後仍保持聯繫。至2017年，馬斯克聯絡女方聘請她為高層，之後想與她復合被拒，仍經常傳訊息，女方最終於2019年離職。另有多名女子披露曾遭馬斯克求歡，其中一名前員工稱協商離職補償金時，馬斯克要求她為他生孩子。