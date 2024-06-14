土耳其MGA航空波音737壞冷氣仍欲起飛 醫生喊停始掉頭

原定土國赴德國 懶理機艙內52℃折磨婦孺 英媒周三報道，土耳其MGA航空（Mavi Gok Airlines）一架波音737-800客機，上周四起飛前冷氣故障，大批乘客被困攝氏近52度高溫的機艙內，客機仍向跑道前進，一名任職醫生的乘客警告「小孩可能會熱死」，機師最終決定掉頭返回客運大樓。

涉事航班編號4M413，原定從土耳其飛往德國，但在起飛前空調出現故障，因停在停機坪近一小時，導致機艙內溫度更高，令乘客陷入恐慌。德國乘客詹森表示，一上機便感到機艙十分悶熱，他的妻子試圖用扇子幫一名5個月大男嬰降溫。詹森憶述，隨着時間延長，機上小童愈來愈吵，且大家手上的水快要喝光，情況非常危急。有一名母親甚至崩潰抱着孩子，恐慌陸續蔓延至其他乘客。

機組人員幾乎無協助 有乘客透露，機組人員幾乎沒提供協助，一直在為飛行做準備，直至一名醫生警告機組人員「如果現在起飛，這些小孩捱不住」。航空公司事後回應稱，乘客和機組人員的安全和福祉是公司最高原則，將和有關單位合作防範類似情況再發生。

對於波音飛機近來事故頻生，美國聯邦航空局局長惠特克昨日告訴參議院商務委員會，在可預見的未來會繼續增加對波音公司及其供應商勢必銳的現場監督。另有消息人士指，波音公司周三向美國司法部表示，在涉及737 MAX的致命事故後，該公司沒有違反延期起訴協議。

本報綜合報道