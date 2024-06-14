傳哈馬斯促美簽字保證永久停火

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周三訪問卡塔爾多哈期間表示，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在回應最新的加薩停火方案時，提出很多修訂和新要求，當中部分不可行。但哈馬斯否認上述說法，稱已積極努力達成停火協議，敦促美國向以色列施壓。消息指，哈馬斯尋求美方白紙黑字保證可永久停火。

否認提出新想法 布林肯訪問期間與卡塔爾國王塔米會晤，討論以哈停火方案、確保人質獲釋及人道援助等問題。布林肯在記者會上表示，哈馬斯等了將近兩周提出更多要求，其中一些超出了其之前採取和接受的立場，美方將會繼續跟卡塔爾和埃及的合作夥伴推動達成協議，決心彌合分歧。

哈馬斯官員周三否對該加薩停火方案提出新想法，反指布林肯是「加薩衝突的問題的一部分，而非解決方案」。英媒另引述兩名埃及安全消息人士指，哈馬斯認為方案不夠清楚，希望美國就停火計劃作出書面保證，確保可永久停火，以軍撤出加薩地帶，埃及方面正就相關要求與美方接觸。

以巴衝突持續之際，也門名官員周三表示，一艘貨輪當日在也門紅海主要港口城市荷台達附近海域遭到也門叛軍青年運動襲擊，造成船身入水，一名船員失蹤。青年運動同日宣稱，對身處紅海的希臘貨輪導師號發動無人機、無人艇及導彈攻擊並命中，該船受損並面臨沉沒風險。