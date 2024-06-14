美軍空中炮艇抵韓 準備聯演 勢惹怒朝

中方呼籲克制 切勿刺激局勢 駐韓美軍周三發布消息，隸屬於美國空軍第一特戰中隊的AC130J空中炮艇飛抵京畿道平澤的烏山基地，將參加韓美特戰演習。中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲所有各方保持冷靜克制，謹言慎行，避免相互刺激和任何可能導致半島局勢緊張升級的言行。

這是AC130J空中炮艇相隔一年多，再次飛抵朝鮮半島。駐韓美軍表示，今次是為了參加從5月底至7月舉行的聯合交流演練（JCET），檢驗美國特種部隊戒備狀態。美軍去年2月27日曾派遣AC130J空中炮艇機，參加代號為「柚木刀」的韓美聯合特戰演習，檢驗精確打擊朝核設施等主要目標的能力。

AC130J執行對地火力支援 外界認為，北韓持續對南韓空投垃圾氣球、發起全球定位系統（GPS）干擾等挑釁，駐韓美軍公開AC130J飛抵半島的消息，是為了凸顯韓美同盟堅固的聯合防禦態勢。該機以洛歇馬丁C130運輸機為基礎進一步改裝而成，配備30毫米機關炮和105毫米加農炮，主要執行對地面部隊提供火力支援、武裝偵察等任務。

耿爽周三在安理會北韓人權問題公開會上，呼籲各方共同努力維護半島和平穩定。中方願與各方繼續保持密切溝通，為推動半島問題政治解決、早日實現半島長治久安發揮建設性作用。他表示，當前朝鮮半島局勢複雜敏感，各方對立對抗加劇，引發國際社會普遍擔憂。當前形勢下，安理會也應為緩和局勢、增進互信、促進對話發揮建設性作用。推動安理會審議北韓人權局勢，將人權議題政治化、工具化，只會加劇緊張、激化矛盾，對維護半島和平穩定毫無益處。

耿爽籲取消涉朝民生制裁 耿爽指出，如果美國等國家真的關心區域和平穩定、關心北韓人權狀況及人民福祉，就應該採取切實行動、推動重啟對話，就應該放棄挑釁行為，爭取局勢早日轉圜，就應該支持安理會調整有關制裁措施特別是人道民生領域規定，同時立即取消加劇北韓人道局勢惡化的單邊強制措施。本報綜合報道

兩韓互相指摘對方挑釁，令關係愈發緊張。 耿爽