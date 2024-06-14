G7峰會意大利召開 聚焦中俄及商援烏

【本報綜合報道】一年一度的七大工業國集團（G7）領導人峰會昨日至明日在意大利普利亞（Puglia）舉行，將聚焦中俄議題，並討論加強援助烏克蘭，以及應對中國工業產能過剩。報道指，七國領袖將同意美方的提議，利用俄羅斯央行被西方凍結的2,600億元（美元‧下同，約兩萬億港元）資產產生的利息，建立一個500億元（約3,900億港元）的貸款機制來援烏。另會議期間，美國總統拜登將與烏克蘭總統澤連斯基簽署一項長期防務與安全協議。

美烏將簽署長期安全協議 白宮國家安全顧問沙利文表示，簽署這項協議將向俄羅斯表達美國的決心，但不會承諾美國直接派兵進入烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，這項協議已得到其他15個國家的共同簽署。白宮發言人柯比周二曾透露，將繼續加大俄羅斯戰爭機器的成本，宣布新措施以釋放被凍結的500億美元俄羅斯主權資產價值，讓烏克蘭受益，並幫助他們從俄軍造成的破壞中恢復過來。

另外，英國首相辦公室周三表示，首相辛偉誠將在G7峰會上宣布向烏克蘭提供高達2.42億英鎊（約24.2億港元）的雙邊援助，以支持烏克蘭當前的人道主義、能源和穩定需求。辛偉誠在會前表示，在這關鍵時刻，他們必須果斷及富創造性地努力支持烏克蘭，並結束俄羅斯總統普京的非法戰爭。