俄4艦艇抵古巴 美稱不構成威脅

【本報綜合報道】俄羅斯海軍一艘核動力潛艇和3艘艦艇周三抵達古巴哈瓦那港口，在展開為期5天的正式訪問，預計未來數周在加勒比海舉行演習，現場有民眾聚集歡迎或好奇觀看拍照。美國已部署艦艇監視，與古巴同聲表示，俄羅斯軍艦在該處停留不會構成威脅。

會對外開放3天 民眾可參觀 據報道，首先抵達的是艦隊油船帕申號和打撈拖船契克爾號，俄羅斯導彈護衞艦戈爾什科夫海軍元帥號、核動力潛艇喀山號稍晚進港，古巴在港口發炮向來訪艦艇致敬。

俄羅斯國防部周三表示，4艘艦艇在大西洋進行高精度導彈武器訓練後於當日駛往古巴，其中戈爾什科夫海軍元帥號和喀山號攜帶鋯石高超音速導彈、口徑巡航導彈和瑪瑙反艦導彈。俄軍艦將向公眾開放3天，當地民眾可登上戈爾什科夫海軍元帥號參觀。

古巴外交部表示，俄羅斯軍艦沒有攜帶核武。白宮國家安全顧問沙利文則表示，沒有證據顯示俄羅斯向古巴轉移任何導彈，但美國將保持警惕。他又指，這類海軍演習是例行公事，以前見過，預計會再次看到，不會解讀當中有任何特定動機。外界則認為，這是俄羅斯在俄烏戰爭升級之際展示武力的一次行動。