莫斯科交易所停止美元歐元交易

【本報綜合報道】美國周三宣布擴大對俄羅斯制裁，針對能源、金屬、礦業、部分主要銀行及莫斯科交易所。莫斯科交易所宣布，從昨日起停止使用美元和歐元交易。俄羅斯中央銀行強調，公民的外匯存款不會受到影響。

美國財政部稱，制裁措施將影響俄羅斯與外國夥伴之間的一億美元（約7.8億港元）貿易，並影響中國、吉爾吉斯斯坦、土耳其和其他中亞國家、中東及加勒比海國家的企業和個人。莫斯科交易所於周三「俄羅斯日」假期休市，但交易所新聞處公告自翌日起，外匯市場、貴金屬市場、證券市場、貨幣市場和其他標準化衍生金融工具市場，均不再使用美元和歐元交易。

公民帳戶不受影響 俄羅斯中央銀行表示，本國公司和公民仍可透過各大銀行買賣美元和歐元。央行同時承諾，俄羅斯居民帳戶中所有美元和歐元都不會受到影響，居民和機構的美元和歐元提取額度保持不變。央行指出，雖然莫斯科交易所取消美元和歐元交易，但兩種貨幣將繼續在櫃台市場，即場外市場交易。監管機構將根據銀行報告和場外交易資訊，確定歐元和美元兌換盧布的官方匯率。