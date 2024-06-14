圖阻俄生產軍需品 美制裁300實體個人

首度列相關地址 包括內地香港7公司 美國周三宣布對300多間實體和個人實施新制裁，旨在切斷俄羅斯獲得維持在烏克蘭戰爭軍事生產所需的產品和服務渠道。其中7間中國內地和香港公司因向俄運送數百萬美元物資而遭制裁，當中包括可用於俄羅斯武器系統的物品。俄羅斯外交部回應指，將對這些敵意行為作出回應。

俄揚言作對等和堅決回應 據美媒報道，美方一攬子制裁措施針對幫助俄羅斯在烏發動戰爭的中國公司，目標是俄方與供應商之間超過一億美元（約7.8億港元）的貿易額，阻止相關國家的個人和公司助俄規避西方在獲取晶片等關鍵技術方面的障礙，並提高與受制裁俄羅斯實體合作的外國金融機構的風險。今次首度列出相關地址，以打擊以不同名稱在同一地址重新開業的公司。雖然制裁並未阻止非法商品流動，但其目的是令俄羅斯更難採購關鍵技術，並提高商品價格。

美國財政部長耶倫指出，俄羅斯軍方迫切希望與外界接觸，今次加強打擊助俄規避制裁的行動。另有美國官員表示，中國是俄羅斯關鍵零部件的主要供應國，向俄提供中國和西方的技術。俄駐美大使安東洛夫在使館舉行的俄羅斯國慶日活動上表示，美國政府用宣布新一輪制裁來向俄羅斯人民祝賀，他們不打算把自己作為夥伴強加於人；強調如美國準備好，俄方對真誠平等對話持開放態度，否則將對強加給他們的對抗作出對等和堅決的回應。

華稱正常往來不應破壞 在北京，中國外交部發言人林劍昨日指，中俄是全面戰略合作夥伴，雙方的正常經貿往來不應受到干擾和破壞，更不應成為抹黑遏制中國的工具，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。他又指，美方一方面源源不斷向烏克蘭提供武器彈藥，一方面把破壞和平、延宕危機的責任甩給別國，在全球濫施單邊制裁，嚴重損害他國主權安全，造成人道慘劇，破壞產供鏈的穩定，形容此舉不僅無助解決問題，反而成為世界主要風險源頭，敦促美方多為停火止戰、恢復和平發揮建設性作用。本報綜合報道

耶倫 多間公司因向俄運送可用於武器系統的物品，而遭美國制裁。 有美國官員表示，中國是俄羅斯關鍵零部件的主要供應國。 安東洛夫