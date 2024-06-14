27歲女子 家門前遭陌生女捅死

【本報綜合報道】內媒周二報道，四川省成都市郫都區一名女子稱，其27歲女兒在家門口遭一名素未謀面的女子殺害。成都郫都公安當晚通報證實案件，已刑事拘留同小區住戶的35歲女疑犯梁××，並正在深入調查該案。

疑兇事前一直敲門吐痰 據死者母親王女士稱，事發在周日下午1時40分左右，事發前她在家門外看見一名陌生女子在鄰居家門外徘徊，她以為對方是訪客或忘記帶鑰匙。其後王女士提醒獨自在家的女兒小雅門外有怪人後外出，惟不久後收到小雅電話訊息，她指那名怪女子一直在敲門和在她們家門外吐痰。王女士於是聯絡物業管理人員前往了解，然而卻收到女兒遇害的消息。

王女士從警方處得知，在她聯絡小區物管後，一名60多歲的保安員趕到她家門外，小雅因信任物業人員便開門詢問陌生女子為何在其門外吐痰，隨後兩人爭吵並打鬥，過程中小雅遭對方用水果刀捅傷致死。周二上午，事發小區物管方工作人員表示，等警方的調查結果出來，會給當事人家屬和全體業主一個答覆。