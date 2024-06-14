台捷運優先座引衝突 女客失控頭撼柱流血

【本報綜合報道】台灣不時發現因使用優先座而引起的乘客衝突事件。台媒周三報道，一位網民稱有兩名長者在台北捷運上強迫一名女子讓座，甚至動手拉扯，引發女方情緒失控，用頭撞鐵柱濺血，長者行為引發網民批評。目前捷運警察正翻查閉路電視影像釐清相關責任。

傳兩長者逼讓座 再動手拉扯 有知情網民發文稱，其中一名涉事老婦一上車便要坐在優先座上的女子讓座，女子稱自己上了12小時班很累，需要坐下休息。其後老婦一直恃老賣老逼對方讓位，期間另一名老翁現身加入老婦陣營，一同用手指指着女子的鼻辱罵，最後女子情緒失控與兩名長者扭打起來。另有網民則表示，聽說是長者在過程中先動手拉女子。

台媒周三引述捷運警方稱，此事發生於周二晚上10時20分，雙方在復興崗站落車後，復興崗站長及保安前往協調，李翁表示只要林女道歉就不追究，林女被迫道歉後，情緒再度崩潰，用頭猛撼站內柱子數下，導致血流滿面，站長隨即通知救護車及警方前往協助。