多地高溫持續 3省勢破40℃

山西河北地表溫度曾超70℃

山西介休、河北平山周一的地表溫度，一度超過70℃。持續高溫天氣下，北京、河北保定、石家莊、滄州及山東萊西等地用電負荷不斷攀升。國網北京市電力公司在全市部署70個緊急救援駐點，同時開通24小時緊急送電服務，方便百姓快捷購電。山東淄博最近到醫院就診的中暑患者明顯增加，臨沂蒙陰縣沂蒙山區則因缺乏降雨，導致農作物和果樹生長受影響，部分地區水庫乾涸見底，地表開裂，產量預計相比去年下降三成，網傳有村民跪地求雨。目前各鄉鎮已採取措施緩解旱情，若有條件則展開人工降雨。