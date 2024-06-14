6元購入 二手書證軍事機密

揭軍方人員圖省事 擅當廢品出售處置 國家安全部微信公眾號昨日披露，一名愛好收集軍事類報刊讀物的國企退休職工，竟以6元（人民幣‧下同，約6.5港元）購得4本涉及軍事機密的二手書。國家安全機關事後發現，某軍事單位涉密人員未依涉密文件銷毀流程，擅自把待銷毀的涉密資料作為廢品出售。

軍事迷張大爺一天在社區附近散步時，在一家廢品收購站門口看到兩個蛇皮袋子，裏面裝滿剛收購回來的書籍。張大爺發現書籍嶄新，還是涉及軍事方面，於是挑了數本。張大爺回家後便研究剛買來的書，但愈看愈覺得不對勁，幾本書的封面標註着「機密」、「秘密」字樣，看上去不像信筆塗鴉。張大爺心想萬一是被別有用心的人買了去，後果不堪設想，於是立刻撥打國家安全機關舉報電話，並將書籍送交當地國家安全機關。

回收及時 未進一步擴散 國家安全機關幹警根據張大爺的線索趕到現場，將所有涉密資料回收處置，並詢問廢品收購站老闆和保密教育。調查發現，兩名軍事單位涉密人員保密意識薄弱，貪圖省事，擅自決定將待銷毀的8套共計200餘本涉密資料作為廢品出售。涉密資料總重30餘公斤，以每公斤0.8元（約0.86港元）賣出，兩人僅獲利20餘元（約21.5港元）。相關涉密資料並未進一步擴散傳播，未對軍事安全造成實質危害。相關單位在國家安全機關指導下及時阻塞保密管理漏洞，相關責任人依法受到相應處理。

《中華人民共和國反間諜法》規定，反間諜安全防範重點單位應加強對涉密事項、場所、載體等的日常安全防範管理。《中華人民共和國保守國家秘密法》規定，國家秘密載體的製作、收發、傳遞、使用、複製、保存、維修和銷毀，應符合國家保密規定。本報綜合報道