李強抵新西蘭 推各領域深化合作

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三下午乘包機離開北京，對新西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問，昨晨抵達威靈頓國際機場，開始首站訪問新西蘭。他表示，期待與新西蘭領導人和各界人士討論中紐關係和共同關心的問題，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。他亦希望新西蘭支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

冀支持香港加入RCEP 李強與盧克森會面時表示，中方願與紐方持續擴大貿易規模，深挖數碼經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作。他指出，要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。中方歡迎更多紐方企業來華投資，願不斷深化人文交流，將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍。盧克森表示，紐方堅定奉行一個中國政策，願與中方加強高層及各級別溝通對話，並加強執法合作。兩國同意啟動服務貿易負面清單談判，二人共同見證簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸華、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，並發表兩國總理會晤聯合成果聲明。

李強之後將訪澳洲阿德萊德等地，當地一對熊貓即將歸還中國，但當地人希望牠們能繼續留下，或由其他熊貓取代。澳洲總理阿爾巴內塞則認為，此訪顯示兩國關係已穩定，儘管兩國在太平洋地區爭奪影響力，國防力量也有過緊張遭遇。