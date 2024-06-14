美副卿：推翻華政權不符美利益

【本報綜合報道】美國副國務卿坎貝爾周三在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）參與對談會，認為中國目前的主要關注點是經濟，並決心努力穩定與美國的雙邊關係。他表示，希望中美雙方能就經濟和安全議題達成一致，但這是美國外交政策歷來最困難的挑戰之一。他強調，推翻中國政權不符合美國利益，美方應與盟友向華發出明確信號、劃出紅線並表達關切。

坎貝爾指出，中國需要向投資者和其他人保證有長遠的經濟計劃，並且不會尋求製造可能以不可預測和危險方式升級的摩擦。但他認為，中國政府很難在不損害本國經濟下採取某些措施，而經濟對當局來說至關重要。他談到中國對美國在印太地區的盟友和夥伴加強施壓，包括與菲律賓因南海主權爭端而發生的衝突，以及台灣周邊軍事活動增加。美方希望能就全球經濟穩定所需的某些問題達成一致，在國家安全方面也不例外，最終需要加強、擴大和謹慎共存。