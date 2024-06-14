環太平洋聯演 29國逾2.5萬人參與

【本報綜合報道】美國海軍太平洋艦隊周三宣布，將於本月27日至8月1日在夏威夷群島及周邊地區，舉行兩年一度的環太平洋聯合軍演，合共29個國家、逾2.5萬人參與，由美軍第3艦隊司令韋德（John Wade）擔任聯合特遣部隊司令。

40水面艦艇 逾150飛機 聲明指，美國及盟友艦艇將各自從母港出發，並在指定地點集結，再共同航行至夏威夷，強化協調整合能力。今次軍演共有40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，以及超過150架飛機，其中包括F35隱形戰機、P8海上巡邏機和V22魚鷹運輸機等，將展開反潛作戰、水面作戰、兩棲登陸及航母戰鬥的多軸防禦等一系列演習。韋德表示，目前與合作夥伴擬定軍演詳情，將令環太平洋軍演成為世界首屈一指的聯合海上演習。

今年軍演還將舉辦規模最大的人道援助和救災演習，共有8個國家、5艘艦艇、5艘登陸艇、5架飛機、多支地面部隊及超過2,500名參與者參加，其中包括夏威夷全州範圍的醫療緊急管理演習。