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大熊貓福寶 回國後首露面
旅韓雌性大熊貓福寶今年4月協議期滿返回中國，經過兩個多月隔離檢疫和過渡適應期後，昨天在四川中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地首次正式與公眾見面。工作人員為福寶準備豐盛食物，牠亮相後先繞場一周，最終選中一根紅蘿蔔品嘗。飼養團隊會做好營養供給，保證福寶健康和發育，為未來參與繁育做好準備。
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