4世紀溯源 手抄聖經班班可考 英拍賣逾3000萬成交

1952年埃及出土 證捲軸過渡裝訂重要一步 全球現存最古老書籍之一、基督教早期歷史重要作品《克羅斯比─舍延抄本》，周二在英國倫敦拍賣行佳士得以390萬美元（約3,042萬港元）高價拍出。該抄本可追溯至公元4世紀中葉的埃及，罕有展現基督教早期於地中海傳播，以及古書籍從捲軸過渡至裝訂製作的歷史。

《克羅斯比─舍延抄本》由埃及最早基督教修道院之一帕科米烏修道院（Pachomian Monastery）一名抄寫員，於公元250年至350年間，花費約40年摘錄亞歷山大圖書館的書籍，再裝訂而成。抄本共104頁，以古埃及科普特語寫成，5篇文本包括收錄至舊約聖經的《約拿書》、《彼得前書》，次經《馬加比二書》部分章節，談論猶太教逾越節與基督教復活節的講道，和另一篇簡短講道。

為基督教復活節慶典編纂 該抄本多年來隱沒於埃及的乾涸沙土，直至1952年在迪什納（Dishna）附近由當地農民掘出，與其他20多部抄本一同出土。它們之後被運出埃及，其中《克羅斯比─舍延抄本》輾轉落入挪威手稿收藏家舍延（Martin Schoyen）手中。拍賣行資深專家多納多尼（Eugenio Donadoni）認為，該抄本是為基督教復活節慶典而編纂的文本匯編，展示當年基督教徒探索如何在猶太教社區自處。本報綜合報道