偷渡船也門南部沉沒 49人亡

國際移民組織表示，一艘偷渡船在也門南部海岸沉沒，造成至少49人死亡，包括31名婦女與6名兒童、140人失蹤。消息指，該偷渡船在索馬里北部出發，途中遇到大風致意外，船上載有260名索馬里和埃塞俄比亞人。（綜合報道）