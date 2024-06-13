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偷渡船也門南部沉沒 49人亡
國際移民組織表示，一艘偷渡船在也門南部海岸沉沒，造成至少49人死亡，包括31名婦女與6名兒童、140人失蹤。消息指，該偷渡船在索馬里北部出發，途中遇到大風致意外，船上載有260名索馬里和埃塞俄比亞人。（綜合報道）
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