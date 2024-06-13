韓西南4.8級地震 啟災難警報

南韓國家氣象廳昨指，當天上午8時26分在全羅北道扶安郡西南面發生黎克特制4.8級地震。行政安全部針對扶安郡啟動中央災難安全對策本部一級應急響應，以迅速掌握災情並採取必要應對措施。今次是朝鮮半島和周邊海域今年的最大震級地震，亦是1978年有紀錄以來第16強。（綜合報道）