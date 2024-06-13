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食人菌致綜合症 日今年977宗
日本國立感染症研究所周二表示，本年由溶血性鏈球菌（俗稱食人菌）引起的鏈球菌中毒休克綜合症，已達到977人創下新高。鏈球菌中毒休克綜合症死亡率高達70%，東京女子醫科大學感染症科教授菊池賢稱，食人菌容易從腳部傷口感染，不要忽視腳癬或被鞋擦傷等小傷口，要及時處理。（綜合報道）
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