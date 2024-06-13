俄賀國慶 金正恩致電普京

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社報道，領袖金正恩在昨日的俄羅斯國慶日，向俄羅斯總統普京致賀電。

金正恩在電文表示，在俄羅斯國慶日代表北韓政府和全體人民，向俄羅斯政府和人民表示祝賀與問候。他指出，在普京正確領導下，俄羅斯人民壓制並粉碎敵對勢力一切挑戰和制裁打壓活動，堅決維護國家主權、安全及發展利益，自信走建設強大而繁榮的俄羅斯道路，並取得舉世矚目的成就。

電文稱完全支持與聲援俄羅斯軍隊和人民的神聖事業，朝俄友好合作關係在去年9月兩國領導人於東方航天發射場進行的有意義會晤引領下，升級到戰無不勝的戰友關係、百年大計的戰略關係，正不斷加強和發展到更高層次。

普京或下周初訪朝 另有日媒引述俄官員指，普京或在下周初到訪北韓，兩國正就訪問一事進行協調，預計即將公布相關消息。一旦成事，將是普京自2000年以來再次出訪北韓。消息指，由於俄烏戰爭未有停火迹象，有傳今次普京到訪北韓，會談及購買武器等問題，加強兩國的軍事關係。之後，普京或會出訪越南。