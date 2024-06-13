美所支持停火草案 哈馬斯提修訂多項

卡塔爾埃及知悉 續與以方協調 面對聯合國安理會日前通過呼籲在加薩地帶實現停火及釋放人質協議，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發言人前天透露，已回覆負責協調談判的卡塔爾和埃及，包括提出涉及確認停火、撤軍、重建及交換人質等範疇修訂，未透露更多詳情。美國國務卿布林肯昨天回應時稱，哈馬斯部分修訂可行，部分根本不可行。

根據哈馬斯及另一武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）前天發布聲明，其回應需優先考慮巴人利益，已準備好積極達成上述由美國支持協議。卡塔爾外交部同日亦證實與埃及一同收到哈馬斯及相關派系回覆，又指卡埃兩國將繼續努力，直至以色列與巴勒斯坦達成協議為止，稍後會檢視有關修訂，以及與有關各方協調下一步工作。

白宮指哈馬斯舉動具作用 當提交回覆後，哈馬斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）前天接受黎巴嫩電視台訪問時提到，該組織致力實現停火，強調其回應正是明確重申及一貫堅持停火及撤出加薩承諾。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）形容哈馬斯舉動具有作用，美方正評估有關修訂。

美媒昨天指出，哈馬斯支持協議大綱同時，亦對以方會否執行相關條款表現謹慎，特別是涉及永久結束戰爭及退兵承諾。

早在哈馬斯提交修訂前，以色列前天發聲明稱正準備接受，不過仍會保留繼續作戰自由，直至實現所有目標，包括摧毀對方軍事及管治能力等為止。

聯國人權高專辦斥以行動 另一邊廂，聯合國人權事務高級專員辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）前天批評，以軍上周為了營救4名人質，卻造成數百名巴人傷亡，人權高專辦對此深感震驚。他稱以方在人口稠密地區發動襲擊，令人懷疑以軍有否遵守戰爭法規定區別對待、相稱性及預防性原則。根據加薩衞生部統計，以軍該次行動導致至少274人死亡，同時造成698人受傷。

本報綜合報道

布林肯