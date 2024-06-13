指製手袋華承包商僱黑工 意法院下令接管LVMH子企

【本報綜合報道】意大利警方調查發現，法國奢侈品集團路易威登集團（LVMH）在當地的一間子公司，將手袋生產外判給中國承包商，但這些承包商僱用非法勞工並違反勞動、安全等法規，以削減成本。涉事子公司周一遭米蘭一間法院下令接管。

生活工作環境低於標準 涉事子公司Manufactures Dior SRL負責LVMH旗下品牌Dior手袋在當地的生產，當局今年3至4月調查其4間設於米蘭周邊的小型承包商，發現當中僱用的32名員工，有兩人是該國的非法移民，另外7人在沒有所需證件下工作。

此外，員工生活和工作的衞生和健康條件低於最低標準，被迫在工廠睡覺，以便24小時都有可用的人力。電力消耗數據顯示，工廠生產周期日以繼夜，包括在假期期間。檢方認為這些違規行為並非偶發事件，法院對涉事子公司判處司法託管一年，以糾正其非法行為。