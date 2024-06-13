俄空襲烏 波蘭軍機一度升空

【本報綜合報道】俄羅斯昨日凌晨再度空襲烏克蘭，出動24架自殺式無人機和6枚導彈轟炸烏克蘭多地基礎設施，造成至少3人受傷。波蘭武裝部隊作戰司令部證實，波蘭和其他盟國飛機一度緊急升空，防止俄羅斯導彈入侵本國領空。

烏克蘭首都基輔當地時間周三凌晨4時開始響起爆炸聲，黑海港口城市敖德薩清晨5時發生爆炸。烏克蘭空軍向該國大部分地區發出空襲警報，其後宣布在基輔州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、扎波羅熱州、波爾塔瓦州、哈爾科夫州和文尼察州上空，擊落全部24架伊朗見證者型自殺式無人機、一枚匕首高超音速空射彈道導彈，以及4枚Kh101和Kh555導彈，一枚伊斯坎德爾M型彈道導彈則未被攔截。

針對基輔的所有武器均被攔截，但殘骸碎片掉落造成一處工業設施和倉庫起火，破壞房屋、油站和車庫，並造成一人腿部撕裂傷。在第聶伯羅彼得羅夫斯克州，11架自殺式無人機被擊落，導致一對夫婦受傷、兒子受到驚嚇。當地清晨6時15分，烏克蘭空軍解除全國所有空襲警報。