避俄打擊 烏部分F16存外國基地

烏司令盼更多國家供應

霍魯布佐夫稱，部分F16將保留在烏克蘭以外的安全空軍基地，以免受到攻擊及充當預備兵力，必要時可替換因故障而維修的戰機。分配出去的F16可用於訓練，同時令作戰機隊數目與機師人數相對應。霍魯布佐夫強調，如果烏克蘭有更多空軍機師，便會有更多戰機。他憂慮俄羅斯會不計成本發射匕首高超音速導彈、伊斯坎德爾彈道導彈，以摧毀烏克蘭空軍基地。荷蘭、比利時、丹麥及挪威均承諾向烏克蘭提供F16，總數為85架，霍魯布佐夫希望有更多國家挺身而出。