避俄打擊 烏部分F16存外國基地
【本報綜合報道】烏克蘭空軍航空兵司令霍魯布佐夫周日表示，為避免西方援助的F16戰機成為俄羅斯打擊目標，一定數量的戰機將存放在外國基地。
烏司令盼更多國家供應
霍魯布佐夫稱，部分F16將保留在烏克蘭以外的安全空軍基地，以免受到攻擊及充當預備兵力，必要時可替換因故障而維修的戰機。分配出去的F16可用於訓練，同時令作戰機隊數目與機師人數相對應。霍魯布佐夫強調，如果烏克蘭有更多空軍機師，便會有更多戰機。他憂慮俄羅斯會不計成本發射匕首高超音速導彈、伊斯坎德爾彈道導彈，以摧毀烏克蘭空軍基地。荷蘭、比利時、丹麥及挪威均承諾向烏克蘭提供F16，總數為85架，霍魯布佐夫希望有更多國家挺身而出。
霍魯布佐夫認為，F16可令空投滑翔炸彈的俄軍飛機後退30至50公里，有助保護前線及邊境地區。他透露，烏克蘭在傳統自由落體的炸彈基礎上，修改及生產滑翔炸彈，將於數周後測試。俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫周一警告，如果烏軍F16利用北約基地對俄羅斯發動攻擊，後者將成為合法打擊目標。
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